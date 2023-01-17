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Cenaze yolunda feci kaza! Amaya Taşova'da şarampole yuvarlanan cip hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı

Cenaze yolunda feci kaza! Amaya Taşova'da şarampole yuvarlanan cip hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı
17.01.2023 13:15

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İstanbul’dan Erzurum’a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan cip, Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Amasya'nın Taşova ilçesinde takla atan cipteki 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Ciptekilerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere Erzurum'a gittiği belirtildi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Sabaha karşı Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde, İstanbul'dan Erzurum'a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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