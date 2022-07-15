15 Temmuz gecesi milletin direniş destanı yazdığı yerlerden bir tanesi de Saraçhane oldu. O nokta şehit düşenlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın abisi olan Profesör Dr. İlhan Varank'tı. O gece asker kılığındaki FETÖ'cülere karşı varanı için direndi ve kanını vatanı için akıttı. O anlarda İlhan Varank'ın yanında olan 15 Temmuz gazisi Haşim Bozdemir A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Haşim Bozdemir'in öne çıkan sözleri:

"6 yıl değil 60 yılda geçse halkımızın darbe karşı duruşunu herkes takdir edecek. İnsanlar bunu örnek alacaklar. Bu halkımızın darbeye karşı ilk fiili direnişi oldu. Türk milleti feraset ve cesaret göstererek çıplak elleriyle tankları savaş uçaklarını durdurdu.

Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Ben de Saraçhane'de darbe karşı durdum, orada Prof. Dr. İlhan Varank ile birlikteydik. Kendileri bize orada ağabeylik yaptı. 'Korkmayın Allah büyüktür' diyerek hepimize önderlik ettiler. Ben de orada ağır yaralandım. İlhan Varank şehit düştü.

Tüm yaşananlara rağmen bir adım geri atmadık. Halkımızın ferasetini ve cesaretini gösterdik. Darbeleri bundan sonra kim denerse denesin hiçbir zaman hiçbir şekilde bu halk müsaade etmeyecektir. Vatanımız için gerekeni yaptık bundan sonra da yaparız.

Yeni yetişen nesillerimize bu hain darbe kalkışmasını unutturmayacağız. Emperyalist ülkelerin yönlendirdiği bu darbecilere karşı nasıl durduysak yeni nesillerimize de bunu öğreteceğiz. Bundan sonra böyle bir şey ülkemizde olmayacak."

ABLASI AYŞE VARANK ARSLANTÜRK İLHAN HOCA'YI ANLATTI

Darbecilerin harekete geçtiğini duyar duymaz hiç düşünmeden sokağa çıkan ve Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önünde kalabalıkların arasına karışan Prof. Dr. İlhan Varank, darbecilerin planlarını bozmak için canını ortaya koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çatışma olduğunu öğrenen İlhan Hoca, direnişini sürdürmek için hemen oraya koştu. Saraçhane'de hainlerin silahından çıkan kurşunla şehit düşen İlhan Hoca, geriye kendisiyle gurur duyan bir aile bıraktı. Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk, 15 Temmuz gecesini, İlhan Hoca'yı ve aralarındaki ilişkiyi anlattı: "Biz o gece çok büyük bir kayıp verdik ama tabii ki kayıp kelimesi göreceli bir şey. Neyi kaybettik, neyi kazandık böyle de düşünmek lazım. Kardeşimi kaybettik ama bir şehit kazandık. Onun adına üzülmedim, biz inançlı insanlarız, şehadetin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Ben kardeşimle beraber en iyi arkadaşımı kaybettim. Aramızda bir buçuk yaş vardı, ben dünyayı tanımaya başladığımdan beri İlhan vardı yanımda. O gün çok tedirgin olmuştum. Bir gün öncesinde içimden geldi ve İlhan'ı aradım ve 'Piknik yapalım' dedim. O da hemen kabul etti. Bizim sitenin bahçesinde piknik yaptık ve geç saatlere kadar oturduk. Ertesi gün ise yani 15 Temmuz günü, İlhan bir arkadaşına Mahmutpaşa'yı gezdirecekti.

Çocukluğumuz oralarda geçti. İlhan yanına kendi oğlunu almış, arkadaşı da yanına kendi oğlunu almış ve Mahmutpaşa'yı gezmişler. Cuma namazını orada kılmışlar. O sırada İlhan'ın telefonunun şarjı bitmiş. Gece yarısına doğru gibi beni aradı. Darbe girişimi başlamıştı. Benim tedirgin olduğumu fark edince yanıma gelmek istedi. 'Muhtemelen sokakta asker vardır, buraya gelirken başına bir şey gelir, sakın gelme' dedim. O da, 'Korkma abla, ülkeyi onlara bırakacak değiliz, çıkar ülkemizi savunuruz' dedi. Telefonu kapattıktan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı oldu, İlhan o sırada eşimi aramış ve 'Abi ne yapıyoruz' demiş. Eşim de o esnada arkadaşıyla birlikte havaalanına doğru yola çıkmış. İlhan da evden abdestini alıp spor ayakkabılarını giyip çıkmış. O süre zarfında beni hiç aramadı. En son saat 02.00 gibi bizim aile grubumuzda bir görüntü paylaştı. Yerde bir kan birikintisi görünüyordu. Bir anlam veremedim. Ben zaten İlhan'ın sokakta olduğunu bile bilmiyordum. Başka bir şey yazmadı, sadece bu görüntüyü paylaştı. Sonrasında beni Mustafa Bey (Varank) aradı. Haber ona gitmiş, ondan sonrası bende yok zaten. Hemen hastaneye koştuk. Vurulduğu yerde vefat etmiş.

İlhan üniversiteyi Balıkesir'de okudu, ondan sonra uzun yıllar hep dışarıdaydı. Bizim aramız çok iyiydi. Ben İlhan sayesinde hiç kız kardeş eksikliği çekmedim. 'Çok mu yakın bir hayat sürdünüz' diye sorsanız, pek sayılmaz, ama hiç kopmadık."





AİLEDEN ŞEHİTLİĞİ EN HAK EDECEK KİŞİ İLHAN'DI

AYŞE VARANK ARSLANTÜRK: "Bir de bana ya da aile içinde herhangi birine sorsalardı, 'Aileden biri şehit olacak, kim buna uygundur' diye, Herkes 'İlhan' derdi, çünkü öyle biriydi. Peygamber Efendimiz'in 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz' Hadisi Şerifi'ne gönülden inananlardanım. İlhan yaşadığı gibi vefat etti. Haksızlığa tahammül edemezdi, bir yerde birinin hakkı yendiyse, çiğnendiyse o itiraz ederdi. Öğrencilerine karşı da öyleydi. Sonrasında öğrencileriyle sohbet etme imkânı bulduk. Birçoğu 'İlhan Hoca olmasaydı okuldan atılacaktım ya da okulu bitiremeyecektim' diyordu. Herkese yardımcı oluyordu. Aslında o gün de onu sokağa çıkaran şey oydu. Türk insanına karşı yapılmış çok büyük bir haksızlıktı bu."

PROF. DR. İLHAN VARANK KİMDİR?

1971 doğumlu olan Prof. Dr.İlhan Varank, Necatibey Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. İlhan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyiydi.