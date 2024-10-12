Çanakkale'de sağanak sele döndü

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 18:58

Gelibolu ilçesinde saat 16.00 sırlarında sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryasına ait tente yıkıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Lapseki ve Biga çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.