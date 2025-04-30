SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Camide bıçaklı saldırı!
Haberler Haber Videoları

Camide bıçaklı saldırı!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:11:55

Mardin Kızıltepe'de, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Karısını döven alkollü koca tutuklandı!
30.04.2025Çarşamba
Otomobil su tankerinin altına girdi!
30.04.2025Çarşamba
Kayıp İshak Öztürk aranıyor!
30.04.2025Çarşamba
İzmir'de trafikte satırlı saldırı: Şüpheli yakalandı
29.04.2025Salı
Antalya'da elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı: O anlar kamerada
29.04.2025Salı
Bunlar da Var
Murat Ongun’un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:45
Murat Ongun'un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı!
29.04.2025Salı
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
Çakarlı araçla yakalanıp Valinin yeğeniyim diyen sürücüye büyük ceza! 02:17
Çakarlı araçla yakalanıp "Valinin yeğeniyim" diyen sürücüye büyük ceza!
29.04.2025Salı
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı! 02:26
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!
29.04.2025Salı
CANLI YAYIN