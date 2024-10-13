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Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
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Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:46 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 18:46

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Göynükbelen Mahallesi Gümüşsuyu-Karandere mevkisinde, Mustafa Macar (73) ve Cahide Aydın'dan (76) haber alamayan yakınları, ikilinin yaşadığı eve gitti.

Macar ve Aydın'ın evde, bir kişinin de bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı çift ile bahçede cesedi bulunan Ufukcan Üs'ün tüfekle vurulduğunu tespit etti.

Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat ve Asayiş Timleri, Mustafa Macar'ın torunu olan Mehmet K'yi (17) Göynükbelen Mahallesi'nde, Mehmet K'nin arkadaşı Alper E'yi (17) ise Osmangazi ilçesinde yakaladı.

Zanlıların evinde Özel Tim ve eğitimli köpeklerle yapılan aramada bulunan tüfeklere el konuldu.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhaneli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve arkadaşları Ufukcan Üs ve Alper E. ile dedesi Mustafa Macar'ın evine gelen Mehmet K'nin, dedesinden para istediği, olumlu yanıt alamayınca dedesi ile Cahide Aydın'ı öldürdüğü, daha sonra bahçede çıkan tartışmada ise arkadaşı Ufukcan Üs'ü de tüfekle öldürdüğü öğrenildi.

CENAZELER BURSA'DA VE ÇANAKKALE'DE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, Bursa Adli Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

İkindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazıyla Mustafa Macar'ın cenazesi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Cahide Aydın'ın naaşı Çanakkale'de ve Ufukcan Üs'ün cenazesi ise Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

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