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Bursa’da anaokulu önünde doğalgaz borusu patladı: Büyük panik yaşandı
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Bursa’da anaokulu önünde doğalgaz borusu patladı: Büyük panik yaşandı

Giriş Tarihi: 21.04.2025 19:00:31

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Gaz kaçağı mahallede büyük paniğe yol açtı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde , anaokulu önünde yapılan altyapı çalışması sırasında Bursagaz borusu iş makinesi tarafından hasar aldı . Gaz kaçağı nedeniyle iş makinesi acilen durdurulurken, gazdan etkilenen işçilerin elleriyle ağızlarını kapatarak çevredeki vatandaşları uyarması dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelene kadar mahallede büyük bir tedirginlik yaşandı . Olayın tam anaokulu önünde gerçekleşmesi, paniği daha da artırdı. Vatandaşlar, doğalgaz ekiplerinin geç geldiğini iddia ederek, "Biri sigara içse mahalle havaya uçardı. Bu kadar amatörlük olur mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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