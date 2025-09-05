PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Orhangazi’de düzenlenen operasyonda 300 bin hap ve 48 kilo hammadde ele geçirildiğini, 3 şüpheliden 2’sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Çalışmalar sonucu 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram hammadde ele geçirildi.

3 şüpheli yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya'dan kararlılık mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında uyuşturucu ile mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, Bursa Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve polisleri tebrik etti.

