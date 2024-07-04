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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 16:14 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 16:14

Biga'da cinayet: 3 ölü!

Çanakkale'nin Biga ilçesi Şirintepe Mahallesinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde İsmail Çakmak, eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.
Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

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