Beyoğlu'nda bir kafede Türk kahvesi içen mühendis Ayben Özçilingir Turtura, ilk yudumun ardından aniden fenalaştı. Nefes alamama ve dilde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu.

Kahvenin Deterjanla Hazırlandığı Ortaya Çıktı

Yapılan incelemede kahvenin, mutfakta şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı belirlendi. İşletmeyle bağlantılı Engin Ö.'nün deterjanı şişelere koyduğu, kahveyi hazırlayan Münire A.'nın ise bu şişeleri su sanarak kullandığı tespit edildi. Şişelerin üzerinde herhangi bir uyarı bulunmadığı belirtildi.

Çalışanların İfadeleri: "Şişeler Su Gibiydi"

Şüpheli Münire A., ifadesinde şişelerde deterjan yazısı olmadığını, renginin suyla aynı olduğunu ve ayırt etmenin mümkün olmadığını söyledi. Kafe çalışanı Sıla Nur Ö. ise Münire A.'nın "Bu sulardan yaptım" demesiyle gerçeği anladığını belirterek "Dünya başıma yıkıldı" dedi.

Olayın Yaşandığı Anlar Adım Adım Anlatıldı

Turtura, arkadaşlarıyla birlikte kahveyi sipariş ettikten sonra ilk yudumda fenalaşarak lavaboya koştu. İş yeri çalışanları, kahvede alerjen bir madde olabileceğini düşünerek durumu anlamaya çalıştı. Turtura'nın durumu ağırlaşınca arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Kahveden örnek alınarak sağlık ekiplerine iletildi.

Kafe Mühürlendi, İki Şüpheliye Ev Hapsi

Olayın ardından Münire A. ve Sıla Nur Ö. adliyeye sevk edildi. Haklarında "yurt dışı yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulandı. İşletme, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Baba Engin Ö. ve işletme sahibi Gülsüm Sude Ö.'nün ifadelerine başvuruldu.

Savcılık İfadeleri: "Uyarı Yazısı Yoktu, Yanlışlık Oldu"

Savcılık ifadelerinde çalışanlar, mutfakta kullanılan şişelerde deterjan yazısı bulunmadığını, bu nedenle karışıklığın yaşandığını aktardı. Hem Münire A. hem de Sıla Nur Ö. olayın büyük bir yanlışlık sonucu gerçekleştiğini dile getirdi.