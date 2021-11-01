Haberler Haber Videoları Beykoz Anadolukavağı'nda korkutan görüntü! Deniz 80 cm geri çekildi

Beykoz Anadolukavağı'nda korkutan görüntü! Deniz 80 cm geri çekildi

Beykoz Anadolukavağı'nda korkutan görüntü! Deniz 80 cm geri çekildi
01.11.2021 13:47
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İstanbul Beykoz sahilinde denizin yaklaşık 80 santimetre çekilmesi görenleri tedirgin etti. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan kayalar hakkında konuşan balıkçı Mehmet Cömert, “İstanbul’da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu. Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor” dedi.

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Beykoz'da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel "gel git" kaynaklı olduğu tahmin edilirken, sahil şeridinin son hali havadan görüntülendi.


Beykoz Anadolu Kavağı Sahil şeridinde 'gelgit' nedeniyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 80 santimetre geri çekildi. Suyun çekildiği yerlerde deniz altındaki kayalıklar ve yosunlar ortaya çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar ise deniz suyunun çekildiğini fark edince cep telefonları ile o anları kayda aldı.

Öte yandan 'gelgit' sonucu deniz suyu çekilen Anadolu Kavağı Sahili'nin son hali havadan görüntülendi.



"SULARIN ÇEKİLMESİYLE KAYALIKLAR ORTAYA ÇIKTI"
Sahilde balıkçılık yapan Mehmet Cömert, "İstanbul'da son dönemlerde yağış olmadığından dolayı denizde 60 ile 80 cm arasında çekilme oldu.

Kıyıdaki kaya parçaları suyun altındaydı, görünmüyordu. Deniz suyunun çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı. Bu yıl kurak geçiyor." diye konuştu.

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