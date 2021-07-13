Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler!

12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!

12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bayram tatili 9 gün oldu

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.