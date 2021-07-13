Haberler Video Haber Videoları Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler!

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Osmangazi, YSS, FSM ücretsiz mi? Bayramda ücretsiz olan köprüler!
13.07.2021 11:54
Ana Sayfa 04:01
İBB'den skandal İSPARK ve...
Ana Sayfa 01:45
"Biden'a, Bolton'a sorun"
Ana Sayfa 37:58
Bahçeli'den Grup...
Ana Sayfa 03:31
Müge Anlı olayın resmini...
Ana Sayfa 00:23
Yine CHP yine Halk TV yine...
Ana Sayfa 08:48
Beyoğlu'ndan akılalmaz olay!...
Ana Sayfa 00:31
Ekonomide çarklar dönüyor!...
Ana Sayfa 00:57
Cep telefonu için defalarca...
Ana Sayfa 02:57
İnsan haklarına aykırı bir...
Ana Sayfa 00:18
Selma Ergeç beyaz bikinisiyle...
Ana Sayfa 01:58
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:23
Galatasaray’a Yunanistan’da...

12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!


12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere Kurban Bayramı tatili gündemi hakkında önemli konular görüşüldü. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kurban Bayramı ücretsiz otoyollar, köprüler hangileri? İşte detaylar!

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

16 TEMMUZ TATİL Mİ?

Bayram tatili 9 gün oldu

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

Haber Videoları