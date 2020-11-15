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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta mesaj: Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kapalı Maraş’ta mesaj: Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız
15.11.2020 19:24
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesine ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Kapalı Maraş'ta bulunan taşınmazlara ilişkin, şunları kaydetti:

"TAŞINMAZ MAL KOMİSYONUNUN DEVREYE GİRMESİYLE GÜNEYDE KİMLER VARSA..."

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." dedi.

Kapalı Maraş'ta yeni bir sürecin başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir."

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