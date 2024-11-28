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Avcılar'da sahte içki baskını!
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Avcılar'da sahte içki baskını!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 18:27

İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin sahte içki imalathanesi olarak kullanılan adrese düzenlediği baskında 25 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polis ekipleri, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir adrese düzenledikleri operasyonla önemli miktarda kaçak alkol ele geçirdi. Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti ve işletmeye baskın düzenledi.

25 Litre Etil Alkol ve İçki Yapım Malzemeleri Ele Geçirildi
Polis ekipleri, baskın sırasında kova içinde 25 litre etil alkol buldu. Bunun dışında, içki yapımında kullanılan aroma vericiler, alkolmetre, yüzlerce bandrol ve doluma hazır içki şişeleri de ele geçirildi. İşletmenin, 7 ay önce eğlence mekanı olarak tasarlandığı ancak ruhsat almadığı için faaliyette olmadığı belirtildi.

Çevre Esnafı Kokudan Rahatsızdı
İşletmenin bulunduğu bölgede yaşayan esnaf ve çevre sakinleri, dükkanın 6 aydır yaydığı kötü koku nedeniyle rahatsızlık yaşadıklarını dile getirdi. Çevredeki esnaflardan Recep Acar, "6 aydır buradan bir koku geliyordu ama neden geldiğini anlamadık. Çevredeki insanlar da rahatsız oluyordu. Polise ihbar etmişler. Gündüz saatleri buraya kimse gelmiyordu" dedi.

1 Kişi Gözaltına Alındı ve İşletme Mühürlendi
Baskın sırasında 1 kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İşletme ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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