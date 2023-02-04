Ankara'da kar çileye döndü! Yolcular belediye otobüsünü itti, içerisinde zıpladı! O anlar kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 21 il için kar yağışı uyarından bulunmuştu. Akşam saatlerinde yurdu etkisi altına alan kar yapışı Başkentte yine çileye dönüştü.

ULAŞIMDA AKSAMALAR MEYDANA GELDİ

Ankara'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Trafikle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

YARDIMLARINA ÇEKİCİLER YETİŞTİ

Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi.

Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

CHP'Lİ YAVAŞ YÖNETİMİ SINIFTA KALDI

Günler öncesinden uyarılmasına rağmen önlem almada geç kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Ankaralılar sitemde bulundu.

Kar küreme araçlarının zamanında çalışmaması nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti.

MANSUR ANKARA'YI ZIPLATTI

Kar yağışı sonrasında vatandaşlar sosyal medyadan kapanan yolların ve ilerleyemeyen araçların videolarını paylaşıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Yolcuların belediye otobüs içerisinde zıpladığı ve otobüsü hareket ettirebilmek için ittiği görüntüleri paylaşan vatandaşlar "Mansur Yavaş Ankara'yı zıplattı. Güneşli havada kar araçlarını algı olsun diye yollarda sergiletir. Kar yağarken Ankara çilekeş. Algı ve beceriksizlik eşittir Mansur Yavaş" yorumları yapıldı.

YETKİLİLERDEN BUZLANMA UYARISI

Yetkililer, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaştı.

Trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.