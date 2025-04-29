Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:04:44

Ankara-Eskişehir kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Saat 07.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden bir kamyonete, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası aracını kontrol etmek için kamyonetten inen sürücüye, bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazaya karışan diğer araçlardaki iki kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.