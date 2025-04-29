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Ankara Eskişehir yolunda feci kaza: Araçtan inen sürücü hayatını kaybetti!
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Ankara Eskişehir yolunda feci kaza: Araçtan inen sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:04:44

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada, aracını kontrol etmek için inen sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün ardından, kazaya karışan diğer araçlardaki iki kişi hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti. Saat 07.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden bir kamyonete, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası aracını kontrol etmek için kamyonetten inen sürücüye, bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazaya karışan diğer araçlardaki iki kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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