Almanya’da ilaç krizi! 300’den fazla ilaç tedarik edilemiyor | AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı

Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda, enerji ve enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalan Almanya’da sağlık sorunları baş gösterdi. Sağlık alanında ilaç tedarikinde sorun yaşanıyor. Üç yüzden fazla ilaçta sıkıntı yaşanıyor. Özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplara da ulaşılamıyor. A Haber eczanelerde yaşanan sıkıntıları eczacılarla konuştu. Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğal gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda ortak tutum belirleyemedi ve AB Komisyonu'ndan çeşitli seçenekleri değerlendirmek üzere uzmanlar grubu kurmasını istedi.