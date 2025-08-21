Aksaray’da parkta ilginç olay: Yardım istediği genci tekmeledi!

GECE YARISI ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park'ta yaşandı. Gece yarısı bir kadının "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu, kimisi ise kadına yardıma koştu.

YARDIMA GELENİ DARP ETTİ

Kadının yanına yaklaşan bir genç, neye uğradığını şaşırdı. Yardım etmek isteyen genci itip kakan kadın, ardından tekme atarak darp etti. Çevredekilere de tehditler savuran kadın, küfür ederek "Yaklaşma" diye bağırdı. O anlar kameralara yansıdı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşan kadın, bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede ortada herhangi bir tecavüz vakası olmadığı belirlendi. Yardım etmek isterken saldırıya uğrayan genç ise yediği tekmeyle kaldı. Kadının akıbeti adli kayıtlara geçmedi.