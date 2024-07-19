SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 23:04 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 23:04

Adıyaman'da vahşi kadın cinayeti! 3 çocuk annesi Esma Biçer'i boğarak katleden kocası cesedini torbaya koyarak bahçeye attı!

Adıyaman'da, Kemal Biçer (46), tartıştığı eşi Esma Biçer'i (41) boğarak öldürdükten sonra cesedini torbaya koyup bahçeye attı. Olayın ardından polis ekipleri cesedi bulunan kadının kocası Kemal Biçer'i gözaltına aldı.

Adıyaman'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.

Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt'ta günlük kiralık dairede ölüm!
19.07.2024Cuma
YILDIZ SARAYI halka açıldı! Restorasyonu 6 yıl süren Yıldız Sarayı'nın içini A Haber görüntüledi!
19.07.2024Cuma
A Haber İngiltere Leeds'te göçmen isyanının çıktığı noktada! İşte o ev!
19.07.2024Cuma
Microsoft ve CrowdStrike krizinin İstanbul'a etkisi! ATM'ye gelen boş döndü
19.07.2024Cuma
Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın açılışında müjdeyi verdi: Ağustos sonuna kadar...
19.07.2024Cuma
Bunlar da Var
Antalya’da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı 01:07
Antalya'da tekne kazası: ATSO Başkanı ağır yaralı
19.07.2024Cuma
Erzincan’da feci kaza: Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti 01:01
Komiser ve annesi kazada hayatını kaybetti
19.07.2024Cuma
DÜNYA HABERLERİ SON DAKİKA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme! Siber saldırı mı? Yazılım kaynaklı mı? 14:44
DÜNYADA Yazılım kaynaklı KÜRESEL KRİZ: İnternet sistemlerinde çökme!
19.07.2024Cuma
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu! 00:41
İstanbul merkezli Kuyu-9 operasyonu!
19.07.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA