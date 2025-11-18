PODCAST CANLI YAYIN
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde D-400 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Selahattin Kineş, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

ADANA (İHA) – Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 14.45'te meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Kineş'e, M.S.D. yönetimindeki 01 DTC 81 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kineş yola savruldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 70 yaşındaki Kineş'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı

Otomobili kullanan 19 yaşındaki M.S.D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

