81 ilde göçmen kaçaklığı operasyonu!

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 08:50

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8’i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8'i yabancı uyruklu 46 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8'i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.