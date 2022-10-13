4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleriyle duyurduğu gelişmede Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadeleriyle duyurduğu gelişmede Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.