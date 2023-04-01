RAMAZAN İMSAKİYE
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4 milyon liralık altın dolu çantanın çalınma anı kamerada | VİDEO

4 milyon liralık altın dolu çantanın çalınma anı kamerada | VİDEO
01.04.2023 15:28 - Son Güncelleme: 01.04.2023 15:28

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İstanbul Sultangazi'de bir kuyumcuda içinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altın toptancısı E. A., "Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.

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SULTANGAZİ'de bir kuyumcuda içinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Altın toptancısı Erdal Arslan, "Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.

SOHBET EDERKEN ÇANTASI ÇALINDI

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcukent'te iş yeri bulunan ve aynı zamanda altın toptancılığı yapan Erdal Arslan, ilçede bulunan müşterilerini ziyaret etti. İddiaya göre, Arslan'ı yaşları 8 ila 12 arasında olan iki çocuk takip etti. Bulunduğu kuyumcudan çıkarak, bir başka kuyumcuya gelen Arslan, içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğunu çantayı yere bıraktı. Arslan'dan 30 saniye önce kuyumcuya gelen iki çocuk, Arslan'ın kuyumcu dükkanındaki çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlığın farkedilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Polisin çantayı çalan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Polis Merkezi Amirliğine giderek çocuklardan şikayetçi olan Erdal Arslan, burada verdiği ifadesinde, çocukların kendisini takip ettiğini, kendisinden önce kuyumcuya girdiklerini, çocukların etrafından ayrılmadıklarını buldukları ilk fırsatta çantayı alarak kuyumcudan ayrıldıklarını söyledi.

"KİMİN PEŞİNDEN KOŞTUĞUNU BİLMİYORDUM"

Altın toptancısı Erdal Arslan, "15 senedir bu işi yapıyorum. İşlenmiş altınları atölyeden alıyoruz perakende mağazalara satıyoruz. Lira olarak değil altın olarak çalışıyoruz. Her zaman çalıştığım gibi Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'ten çıktım, müşterilerimi geziyordum. Bir müşterimin dükkanına girdim, başka bir müşterimin dükkanına girdikten 10 dakika sonra ürünleri gösteriyordum. 10 saniye geçmeden yanıma baktım çantam yanımda yoktu. Ne olduğun bile anlamadan panikle dışarı çıktım, koşmaya başladım. Kimin peşinden koştuğunu bilmiyordum. Kamera kayıtlarını izleyince küçük çocuklar olduğunu gördüm. 8-10 yaşlarında iki çocuk olduğunu anladım. Çantamın içinde yaklaşık 3 kilo işlenmiş 14 ayar altın vardı, altınlar 4 milyon değerindeydi. Nakit gram altın da vardı 100 bin lira değerinde. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Çantam gözümün önündeydi, kuyumcuya müşteriler girince ben banko değiştirmek zorunda kaldım. Çok kısa bir sürede gitti. Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Ben dışarı koştuğumda bir yetişkinin peşinden koşuyordum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki çocuğun kuyumcuda oyalandıkları, çocuklardan birinin yere çömelerek ayakkabısını bağlar gibi yaparak, yerdeki çantayı aldığı ve daha sonra kuyumcudan ayrıldıkları görülüyor.

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