20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? ilkatama.meb.gov.tr

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri merak edilip araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. 26 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından gözler mülakatlara çevrildi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? ilkatama.meb.gov.tr MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? İşte detaylar!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

Devlet okullarında öğretmen olarak ataması yapılacak olan kişilerin mülakatları ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldular.