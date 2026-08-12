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Yalova'da F-16 uçağının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yalova'da F-16 uçağının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2026 17:06
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Yalova'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağının düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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