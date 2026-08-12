Sanatçı Güllü soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter için müebbet talebi
Sanatçı Güllü’nün Yalova’da pencereden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ve kanıtlar dosyaya girdi. Baş şüpheli olarak gösterilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. İddianamede, sanığın dikkat çeken internet aramaları ile tanık Sultan Nur Ulu’nun tehdit beyanları dosyanın en kritik detayları oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel