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Çeşme Belediyesi'nde rüşvet pazarlığı görüntüsü kamerada: 70 bin TL'lik dekont dosyaya girdi

Çeşme Belediyesi'nde rüşvet pazarlığı görüntüsü kamerada: 70 bin TL'lik dekont dosyaya girdi

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Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, ÇEŞTUR personelleri Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin'in, Çeşme İmar Müdürü Buğçe Sağlamer adına bir otelciyle para pazarlığı yaptıklarına ilişkin görüntü ve WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Yasal harcın yaklaşık 2,5 katı para talep edildiği öne sürülürken, 70 bin TL'lik ödeme dekontunun da soruşturma dosyasına sunulduğu belirtildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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