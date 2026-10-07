Erdoğan'dan fon krizi mesajı: ''Hesap verecekler! Kimse kuşku duymasın!''

Esenyurt'ta ihale soruşturması! Yusuf Ulutaş'ın evinde arama: Döviz, TL, ziynet eşyası ve Rolex saatler ele geçirildi

Derin Mermerci'nin tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Erdoğan'dan fon krizi mesajı: ''Hesap verecekler! Kimse kuşku duymasın!''