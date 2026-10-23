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Karabük'te fuhuş operasyonunda 72 yaşındaki şüpheli ve 3 kişi cezaevine gönderildi

Karabük'te fuhuş operasyonunda 72 yaşındaki şüpheli ve 3 kişi cezaevine gönderildi

Bahçeli, açıklamalarında Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan bölgedeki gelişmelere ve Türkiye'nin egemenlik haklarına dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Bahçeli'nin açıklamalarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından kurultay hazırlıkları başladı.