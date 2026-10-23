MHP'de büyük kurultay tarihi belli oldu: 7 Şubat 2027
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından kurultay hazırlıkları başlarken Bahçeli, Türkiye'nin millî güvenliği, egemenlik hakları ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Şubat 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından kurultay hazırlıkları başladı.
Bahçeli, açıklamalarında Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya uzanan bölgedeki gelişmelere ve Türkiye'nin egemenlik haklarına dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirten Bahçeli'nin açıklamalarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel