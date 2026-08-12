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Masada ve sahada gençlik rüzgarı! Bosphorus Diplomasi Forumu'nu 17-19 yaş grubu yönetti

Masada ve sahada gençlik rüzgarı! Bosphorus Diplomasi Forumu'nu 17-19 yaş grubu yönetti

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Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, 30 farklı milletten gençleri "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla bir araya getirdi. Mutfak aşamasından organizasyonuna kadar tamamı 17-19 yaş arasındaki gençler tarafından yönetilen forumda, Türkiye'nin insani diplomasi vizyonu ve küresel meseleler çok dilli simülasyonlarla masaya yatırılıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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