Parkta yakalanma anı görüntülendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Mahallesi'nde ayrılık sürecinde olduğu eşi Zehra Özkan'ı silahla öldürdükten sonra kaçan 48 yaşındaki Recep Özkan'ın yakalanma anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntülerinde, zanlının park içinden koşarak kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bacağından vurulup etkisiz hale getirildi

Çelik yelekli polis ekiplerinin müdahalesiyle zanlının bacağından vurulduğu, ardından yere düşerek etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri ve bağrışmaların duyulduğu dikkat çekti.

Tedavisi sürüyor, soruşturma devam ediyor

Vurularak yakalanan Özkan'ın hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.