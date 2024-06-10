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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 09:46 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 09:46

Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı: Artvin-İspir arası ulaşım 15,5 KM kısaldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurusuna göre, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü, yarın trafiğe açılacak. Bu viyadüğün açılmasıyla, Artvin-İspir aksındaki ulaşım mesafesi 15,5 kilometre kısalacak ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz arasındaki ulaşım daha da kolaylaşacak. 685 metre uzunluğundaki ve 150 metre yüksekliğindeki viyadük, seyahat süresini 25 dakika azaltacak. Ayrıca, viyadük inşaatında kullanılan çelik miktarı ve yapılan tasarruflar da açıklandı. Bu gelişme ile vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf ederek konforlu bir şekilde seyahat edebilecekler.

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