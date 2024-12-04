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Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
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Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 11:01

Yenidoğan Çetesi davasında dün dinlenen acılı ailelerin anlattıkları şoke etti. Hastanenin bebeklerinin öldüğünün haber vermediğini ileri süren anne Esra Tokluoğlu da "Eşim hastaneye gitti bebeğin öldüğünü öğrendik. Yoksa bize kimse bilgi vermedi" derken Opara bebeğin babası hemşire Hakan Doğukan Taşçı'yı gösterip "Doktor buydu" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz 10 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Türkiye'nin takip ettiği duruşma bugün sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre soruşturma kapsamında 14 kişi daha gözaltına alındı.

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