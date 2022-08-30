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Türk'ün "Şanlı Zaferi" 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü! Atatürk 'Büyük Zafer'den 2 yıl sonra o anları anlatmıştı...

Türk'ün "Şanlı Zaferi" 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü! Atatürk 'Büyük Zafer'den 2 yıl sonra o anları anlatmıştı...
30.08.2022 14:14

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26 Ağustos 1922'de başlayan ve 5 gün 5 gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan'a karşı mutlak zaferiyle sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zafer'in 2 yıl sonrasında "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" emrini verdiği Çalköy'de o anları anlattı ve "Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor. Türk'ün kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan tüm parlaklığı ile doğdu" dedi.

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