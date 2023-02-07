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THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı

THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
07.02.2023 21:03

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Türk Hava Yolları, depremden etkilenen illerden yapılacak yurt içi direkt uçuşların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz yapılmasına karar verdi. "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."

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