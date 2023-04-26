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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci müjdeledi! "Çiftçilerin sulama ücretlerinin yüzde 50'si karşılanacak"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci müjdeledi! "Çiftçilerin sulama ücretlerinin yüzde 50'si karşılanacak"
26.04.2023 20:17

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A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçiye verilecek olan sulama desteğine dair müjdeyi duyurdu. Kirişci "Çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sini karşılayacağız. Bir yandan çiftçimizin tarımsal girdi maliyetlerini desteklerken diğer yandan da sulama yatırımlarımızı artırıyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ekonomik olarak sulanabilecek tüm alanlarda gerekli altyapıyı sağlayacağız inşallah. Yapay zekânın kullanıldığı basınçlı ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırarak su kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmaya ve üretimde verimliliği artırmaya devam edeceğiz." dedi.

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