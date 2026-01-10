Suriye ordusu duyurdu: Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi terörden temizlendi

HALEP'TE ŞEYH MAKSUD TEMİZLENDİ

Suriye ordusu, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG unsurlarından temizlendiğini açıkladı.

SİVİLLERE "EVLERİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI

Yazılı açıklamada, mahallede örgüt mensuplarının siviller arasına saklanmış olabileceği belirtilerek, sivillerin evlerinde kalmaları ve acil durumlarda ya da örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için güvenlik güçleriyle iletişime geçmeleri istendi.

ARAMA-TARAMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Suriye ordusu, verilen sürenin dolmasının ardından mahallede arama-tarama operasyonu başlatıldığını, operasyonlar sonrası bölgenin güvenlik güçleri ve devlet kurumlarına teslim edileceğini bildirdi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda onlarca mayının imha edildiği, çok sayıda SDG mensubunun yakalandığı; ağır ve orta kalibreli silahlar, büyük miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı maddelerin ele geçirildiği açıklandı.