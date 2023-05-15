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SON DAKİKA | CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alındı

SON DAKİKA | CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevden alındı
15.05.2023 23:56

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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı, Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu ele aldı. Öte yandan sandıktan çıkamayan CHP'de gözler girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Oy sayımında 'öndeyiz' manipülasyonu yapıp gerçekle yüzleşince masaları tokatlayan Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı. Bu durum "Kılıçdaroğlu mağlubiyet sonrası ilk kelleyi aldı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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