SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 22:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile telefonla görüştü! "Allah'a ısmarladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile uzay yolcuğu öncesi telefonla görüntülü konuştu.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, Gezeravcı'nın millete "Allah'a ısmarladık" diyerek selamlarını ilettiğini bildirdi.

Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirten Kacır, Türk milletinin nefesini tutarak, tarihi anı beklediğini vurguladı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, telefon görüşmesine ilişkin video da yer aldı.

Görüşmede Kacır, "Az önce, bugün için kontrollerin olumlu şekilde tamamlandığını ve NASA'dan onay alındığını bize ilettiler." ifadesi üzerine Gezeravcı, "Mutabıkız Sayın Bakanım." karşılığını verdi.

Görevin gerçekleşmesini hep birlikte beklediklerini ifade eden Kacır, "Kalbimiz sizinle, dualarımız sizinle. Siz, her zamanki gibi çok hazırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gezeravcı da dünkü gecikmenin işin doğasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gönül isterdi ki planlı ve zamanında gerçekleşsin ama bunlar (dünkü erteleme) zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil, başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Bu, şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihnimiz, her şekliyle hazırız, fiziksel ve mental olarak."

"MİLLETİMİZİN HAYALLERİNİ UFKUN ÖTESİNE TAŞIYACAK"

Kacır, "Allah'ın izniyle inşallah, hayırla gideceksiniz, milletimizin hayallerini ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya, sonra da Türkiye'mize döneceksiniz." dedi.

Gezeravcı ise şunları kaydetti.

"Başta Cumhurbaşkanı'mız, sizler ve bütün milletimizin bu konuya gösterdikleri destek ve teveccühleri için çok minnettar olduğumu dile getirmek isterim. Allah'ın izniyle milletimizden aldığımız bu sağlam emaneti, yine aynı şekilde alnımızın akıyla geri getirip teslim etmek üzere yola çıkıyoruz."

Kacır, "İnşallah, Türk milletinin kalbi sizinle atacak. Allah'a emanet olun, yolunuz açık olsun." ifadesini kullanırken, Gezeravcı "Allah'a ısmarladık" diyerek veda etti.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde vatandaştan tam destek!
18.01.2024Perşembe
▶️ Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle vedalaşıyor! Nefesler tutuldu geri sayım başladı
18.01.2024Perşembe
Bakan Kacır'dan uzay yolculuğu paylaşımı! "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına"
18.01.2024Perşembe
▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı! Siyasilerden peş peşe kınama
18.01.2024Perşembe
▶️ Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan önemli açıklamalar! "Makamların değil halkın hizmetkarı olacağız"
18.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 00:46
Eşine olan aşkını anlattı!
18.01.2024Perşembe
AK Parti’de aday tanıtım toplantısı bugün 02:08
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün
18.01.2024Perşembe
Pakistan’dan İran’a misilleme! Terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı! 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti 01:15
Pakistan'dan İran'a misilleme!
18.01.2024Perşembe
▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı: Harekete geçildi: 3 kişi gözaltında 00:30
▶️ A Haber muhabirine alçak saldırı!
18.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA