Ömer Fatih Sayan'dan diploma iftirasına sert tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine ilişkin kaostan beslenen bir güruh olduğuna işaret ederek, "Çok şükür, yıllarca olduğu gibi ben bununla ilgili de alnım ak, başım dik, kimseye veremeyeceğim hesap, ispat edemeyeceğimiz bir şey yok." dedi. Diplomasına ilişkin iddiaların gerçeğini yansıtmadığını belirterek iftiralara sert tepki gösteren Sayan, "İlk günden itibaren bakanlık sayfamızdaki CV, daha sonra kişisel web sitesindeki CV'yi yan yana koyup iki farklı kaynağı yan yana koyup bir de büyük bir açıklık yakalamış gibi lanse ediliyor. Girin bakalım hala orada duruyor." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta bir taksici genç kıza yumruk atıp bayılttı: İşte o anlar
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt'te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

