Narin cinayeti soruşturmasında son durum! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan küçük Narin Güran'ın katili henüz tespit edilemedi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Narin'in cesedini taşıdığını itiraf Nevzat Bahtiyar ve aralarında küçük kızın annesi, amcası ve ağabeyinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken yeni bir ipuçları bulundu. Jandarma ekipleri Narin Güran'ın evindeki tüm halılara el koyarak DNA incelemesine gönderdi. Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana oldukları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan soruşturmaya ilişkin son dakika açıklaması geldi İşte detaylar...