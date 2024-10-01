SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Narin cinayeti soruşturmasında son durum! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Haberler Güncel Videoları

Narin cinayeti soruşturmasında son durum! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:59 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:59

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan küçük Narin Güran'ın katili henüz tespit edilemedi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada, Narin'in cesedini taşıdığını itiraf Nevzat Bahtiyar ve aralarında küçük kızın annesi, amcası ve ağabeyinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken yeni bir ipuçları bulundu. Jandarma ekipleri Narin Güran'ın evindeki tüm halılara el koyarak DNA incelemesine gönderdi. Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın saat 15.28 ile 15.46 arasında yan yana oldukları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan soruşturmaya ilişkin son dakika açıklaması geldi İşte detaylar...

SIRADAKİ VİDEO
MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
01.10.2024Salı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan A Haber’e özel açıklamalar!
01.10.2024Salı
Hizbullah'tan Tel Aviv’e füze!
01.10.2024Salı
İşte katil İsrail’in katliam konvoyu! A Haber görüntüledi
01.10.2024Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar 21:37
"Bizi kurtar Erdoğan"
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA