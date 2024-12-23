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Murat Kekilli’nin annesi toprağa verildi
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Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 15:04

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören annesi Sıdıka Kekilli, dün hayatını kaybetti. Kekilli'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi

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