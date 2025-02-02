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Muğla’nın Milas ilçesinde bıçaklanan şahıs sandalyede oturur halde ölü bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanan şahıs sandalyede oturur halde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 12:53

Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs, bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın, kimliğinin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme başlattı. Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, polis ekipleri olayın kim ya da kimler tarafından işlendiğinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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