PODCAST CANLI YAYIN
Muğla’da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Muğla’da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 13 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Marmaris yolu üzerindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında meydana gelen kazada 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kaza İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hemen kazazedelere müdahalede bulundu, Araçta sıkışan bir yolcu UMKE ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada hafif şekilde yaralanan 13 kişi ayakta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle