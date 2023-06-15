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Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetinde

Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetinde
15.06.2023 23:47

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ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.

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REKETSAN Modüler Zırhlı Kule'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti.

Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde."

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