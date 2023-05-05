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MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon! Sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven öldürüldü

MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon! Sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven öldürüldü
05.05.2023 10:11 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:11

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Savaş Uçan aktardı…

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