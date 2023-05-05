MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Savaş Uçan aktardı…
MİT’ten Irak’ta PKK’ya nokta operasyon! Sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven öldürüldü
OTOMATİK OYNAT
- Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan The Economist'in skandal kapağına tepki! "Bu The Economist'in ilk vukuatı değil"
- Başkan Erdoğan'dan tarihi Samsun mitinginde önemli açıklamalar! “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar bu yalancıdan bir şey olmaz”