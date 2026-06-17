Metrobüste cinayet! Ferdi Aras hayatını kaybetti! (Yeni görüntü)

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 12:17 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 12:20

Beylikdüzü metrobüs durağında "yan bakma" tartışmasında nişanlısı ve annesinin yanına giden 22 yaşındaki Ferdi Aras'ın katledildiği dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!



Nişanlısı ve Annesiyle Buluşmaya Gidiyordu

Dehşet verici olayın perde arkasından hüzünlü bir detay çıktı. Hayatının baharında hayattan koparılan Ferdi Aras'ın (22), olay günü aslında nişanlısı ve annesiyle buluşmak üzere sözleştiği, onlarla bir araya gelmek için metrobüse bindiği öğrenildi.

Metrobüste Başladı, Durakta Devam Etti

İddiaya göre metrobüs hareket halindeyken B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araya giren diğer yolcular sayesinde kavga büyümeden önlendi. Ferdi Aras, Beylikdüzü durağına gelindiğinde araçtan indi ancak kendisini takip eden şüpheli baba ve oğul, durakta gencin önünü keserek yeniden tartışmaya başladı.

Yere Düşürüp Bıçakladılar

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay anına dair ortaya çıkan yeni görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlun Ferdi Aras'a acımasızca saldırdığı, genci darbederek yere düşürdüğü ve ardından bıçakladığı anlar net bir şekilde görüldü.

Saldırgan Oğul Tutuklandı, Baba Serbest

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlattığı titiz soruşturma neticesinde şüpheli B.B. ve babası M.G. kıskıvrak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.