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Mersin’de yaşanan kapkaç anları kamerada: 2 şüpheli sabah olmadan yakalandı
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Mersin'de yaşanan kapkaç anları kamerada: 2 şüpheli sabah olmadan yakalandı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:05:11

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde bir kadının çantası kapkaç yöntemi ile 2 şahıs tarafından çalındı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri hızlıca bölge bulunan 84 ayrı kamerayı tek tek inceledi. İnceleme sonrasında şüphelilerin F.K. ve A.P. olduğunu belirleyen polis, gece yarısı her iki şahsı da yakaladı. Yakalanan şüphelilerden çaldıkları çantada bulunan cep telefonu ve bin 420 TL para ele geçirildi.

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