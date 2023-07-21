Körfez ile yatırım hamlesi! Putin tahıl zirvesi! İşte dış politikadaki sıcak başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu dünyada da çok konuşuldu. Uzmanlar, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında karşılıklı yapılacak yatırımların yanı sıra ziyaretin, Türkiye'nin dış politikasındaki dinamizmi göstermek açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek ve tahıl koridoru için yeni yollar aranacak. Dış politikadaki sıcak başlıkları A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve stratejist-siyaset bilimci Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.