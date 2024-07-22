SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 14:21 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 14:21

'Köpekperest' provokasyonda FETÖ izi! Başrolde başıboş tetikçi Cevheri Güven: Mama lobisine taktik, küstah tehdit

'Başıboş köpek sorunu' komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken sosyal medyadaki 'köpekperest' provokasyonlarda FETÖ izine rastlandı. FETÖ'nün operasyon maşası Cevheri Güven, X platformundaki sohbet odalarında köpek lobisine 'kamuoyu oluşturmak' amacıyla taktikler verdi. FETÖ iltisaklı diğer profiller de 'vites yükselteceğiz' diyerek aklınca tehditler savurdu. Öte yandan X'teki bir odada sarf edilen "Elimde bin video var paylaşacağım" sözler mama lobisinin nasıl organize olduğunu gözler önüne serdi.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ Şarköy'de otluk alanda yangın
22.07.2024Pazartesi
Hava durumu! Yurt genelinde hava durumu sıcak seyrediyor
22.07.2024Pazartesi
Bursa'da denizde can pazarı: 13 yaşındaki çocuk yoğun bakımda
22.07.2024Pazartesi
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
22.07.2024Pazartesi
Yunanistan'ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı! Görüntüler İHA kamerasında
22.07.2024Pazartesi
Bunlar da Var
meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti 01:26
LGS tercih sonuçları açıklandı
22.07.2024Pazartesi
Tekirdağ’ın Muratlı’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 03:22
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
22.07.2024Pazartesi
Son dakika haberi! Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber 03:15
Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber
22.07.2024Pazartesi
Tefecilerin tepesine çöküldü! Elebaşılığını Tuncer Aslan’ın yaptığı suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı 02:20
Tefecilerin tepesine çöküldü!
22.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA