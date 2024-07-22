'Başıboş köpek sorunu' komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken sosyal medyadaki 'köpekperest' provokasyonlarda FETÖ izine rastlandı. FETÖ'nün operasyon maşası Cevheri Güven, X platformundaki sohbet odalarında köpek lobisine 'kamuoyu oluşturmak' amacıyla taktikler verdi. FETÖ iltisaklı diğer profiller de 'vites yükselteceğiz' diyerek aklınca tehditler savurdu. Öte yandan X'teki bir odada sarf edilen "Elimde bin video var paylaşacağım" sözler mama lobisinin nasıl organize olduğunu gözler önüne serdi.