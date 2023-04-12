RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Güncel Videoları Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı siyaseten kullandı!

Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı siyaseten kullandı!

Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı siyaseten kullandı!
12.04.2023 20:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:29
Bakan Özer: “Tek derdimiz...
Güncel 00:19
Davutoğlu ve Babacan'ın 'masum...
Güncel 04:22
Başkan Erdoğan'dan 7'li masaya...
Güncel 01:17
Yeşil Sol Partili Çengiz...
Güncel 00:50
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan...
Güncel 04:13
Ankara Arena’da bitmeyen...
Güncel 01:47
Başkan Erdoğan'dan Naci...
Güncel 00:19
Naci Görür’ün sözleri tepki...
Güncel 00:15
Başkan Erdoğan: Kamuya ve işe...
Güncel 04:22
''Türkiye Yüzyılı'' şarkısının...
Güncel 01:10
Aksaray'da minare deviren...
Güncel 00:34
Bakan Ersoy, makam aracı...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde, İslam Ülkelerinin Büyükelçileri’nin de yer aldığı iftar davetine CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan katıldı. İftarda bir konuşma yaptırılan Kılıçdaroğlu, Lütfi Doğan'ın yanına oturtuldu. Doğan'ın oğlu Yahya Doğan bu duruma sert tepki gösterdi ve “Babam, Kılıçdaroğlu'nun iftarda olacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsa iftara katılmazdı. Bu durum siyaseten kullanıldı ve babam bu duruma çok üzüldü." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ilk kez A Haber’e konuşan Lütfi Doğan da yaşananlardan rahatsızlığını anlattı. Doğan, "Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu" dedi ve Başkan Erdoğan'a desteğini yineledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA