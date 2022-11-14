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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı anne ve babasını hayattan kopardı! Topkara ailesinden geriye minik Eliz İlay kaldı
14.11.2022 10:47

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Son dakika haberi! İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı Adem Topkara (40) ve eşi Mukaddes Elif Topkara'yı (37) hayattan kopardı. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı. Baba Adem Topkara'nın 15 Şubat tarihinde Eliz İlay'ın pasta üflerken çektiği fotoğrafını 'Minik prenses 2 yaşında' notuyla paylaştığı kare yürekleri dağladı. Baba Topkara, kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü. Öte yandan Topkara çiftinin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıptan teslim alındı.

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